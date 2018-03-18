Порошенко відреагував на "вибори" в окупованому Криму (відео)

Міжнародні партнери України не визнають вибори президента Росії в окупованому Криму, наголосив Порошенко.

Президент України Петро Порошенко заявив, що міжнародні партнери України не визнають виборів президента Росії в окупованому Криму.

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Про це повідомляє прес-служба глави держави. Він зазначив, що останні декілька днів у нього були інтенсивні міжнародні контакти, й він отримав запевнення щодо невизнання виборів президента Росії у Криму.

"І єдиний президент, якого буде обирати Крим, буде президент України. Я з цього приводу не маю жодного сумніву", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці незаконної анексії Криму, в Росії проходять вибори президента. «Голосування» проходить, у тому числі на території тимчасово окупованого українського півострова.

Євросоюз не визнає проведення Росією виборів в анексованому Криму. Відповідну заяву оприлюднила високий представник ЄС у закордонних справах і з безпекової політики Федеріка Могеріні. Свою позицію щодо невизнання виборів у Криму також висловили Канада, Естонія і Норвегія.

Українські дипломати звернулися до керівництва Організації Об'єднаних Націй з приводу проведення Росією незаконних виборів у Криму.