В МЗС назвали основні інструменти боротьби з російською окупацією Криму

Українські дипломати вважають санкції, міжнародний тиск та суди головною стратегією на шляху до звільнення окупованого півострова.

Міністерство закордонних справ України назвало основні інструменти боротьби з російською окупацією в Криму. Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у мікроблозі Twitter. Читайте такожПосольство РФ у Британії прирівняло псевдореферендум у Криму до Brexit-референдуму "26 лютого - День кримського спротиву російській окупації. Санкції, міжнародний тиск та суди - основні інструменти боротьби. Боремось!", - заявила вона. Як відомо, Україна подала в арбітраж ООН меморандум про порушення Росією Конвенції з морського права.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter