В МЗС назвали основні інструменти боротьби з російською окупацією Криму
10:13, 26 лютого 2018Політика
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Українські дипломати вважають санкції, міжнародний тиск та суди головною стратегією на шляху до звільнення окупованого півострова.
26 лютого - День кримського спротиву російській окупації / фото УНІАН
Міністерство закордонних справ України назвало основні інструменти боротьби з російською окупацією в Криму.
Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у мікроблозі Twitter.
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"26 лютого - День кримського спротиву російській окупації. Санкції, міжнародний тиск та суди - основні інструменти боротьби. Боремось!", - заявила вона.
Як відомо, Україна подала в арбітраж ООН меморандум про порушення Росією Конвенції з морського права.
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