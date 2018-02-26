В МЗС назвали основні інструменти боротьби з російською окупацією Криму

10:13, 26 лютого 2018
Політика
1556 0
26 лютого - День кримського спротиву російській окупації / фото УНІАН

Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у мікроблозі Twitter.

Читайте такожПосольство РФ у Британії прирівняло псевдореферендум у Криму до Brexit-референдуму

"26 лютого - День кримського спротиву російській окупації. Санкції, міжнародний тиск та суди - основні інструменти боротьби. Боремось!", - заявила вона.

Як відомо,  Україна подала в арбітраж ООН меморандум про порушення Росією Конвенції з морського права.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #окупація Криму#День кримського спротиву