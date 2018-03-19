ЗМІ про перемогу Путіна на виборах в Росії: перетворюється у радянського генсека

Програма нового/старого президента країни дає мало надії на оновлення його політики під час четвертого строку, зазначають німецькі видання.

Президент Володимир Путін черговий раз здобув переконливу перемогу на виборах президента Росії, набравши майже 77 відсотків голосів виборців.

У ЦВК РФ заявили, що були зафіксовані незначні порушення, які на результати волевиявлення громадян ніяк не вплинули.

Західні ЗМІ обговорюють підсумки виборів в Росії, порушення на виборчих дільницях, відверто слабких суперників по президентських перегонах і прогнозують майбутнє відносин Москви із Заходом, а також ситуацію всередині Росії.

Найцікавіші думки з німецьких журналів і газет - в огляді "Главреда".

Sueddeutsche Zeitung зазначає, що в Росії при Путіні встановилася атмосфера залякування, рівень життя людей значно погіршився, і це не вийде компенсувати розмахуванням ядерними ракетами.

"Багатьом росіянам подобається Путін, а ті, хто йому не симпатизує, часто вже не ризикують відкрито говорити про це. У Росії встановилася атмосфера залякування, свобода зібрань обмежується, свобода слова урізається, так і інтернет - вже не острів вільнодумства, яким він був ще кілька років тому. Все це потрібно владі для того, щоб зберегти контроль", - пише журналіст, вказуючи на те, що Кремль не хоче повторення масових протестів, що сколихнули країну у зв'язку з президентськими виборами 2012 року.

Автор зазначає, що надія на те, що Захід почне шукати примирення з Росією, не виправдалася, а Китай так і не став надійним партнером і альтернативою Заходу.

"Москві доведеться налагоджувати відносини з ЄС. Без допомоги Євросоюзу добробут росіянам не повернеш. Путін виявляється в скрутному становищі", - резюмує він.

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Видання Bild, яке троллило президента РФ, надрукувавши ще в суботу, 17 березня, до початку виборів, тираж з привітаннями, вважає, що "жирні" роки при перших президентствах Путіна позаду.

"Росія модернізує великі міста. Але ситні роки його правління, підтримувані високими цінами на нафту, закінчилися. Економіка падала протягом багатьох років і повернулася до невеликого зростання тільки в 2017 році. Обурення корупцією, свавіллям, соціальною несправедливістю велике. Критика спрямована проти уряду, проти чиновників і поліцейських, проти олігархів - але не проти президента. Путін переконав багатьох росіян у своїй незамінності: "Головне послання Путіна досить просте: без мене все розпадається! Тому давайте збережемо стабільність і нічого не будемо міняти!".

До кінця президентського терміну Путіну виповниться 71 рік, і задовго до цієї дати в Кремлі може початися боротьба за владу, впевнені в Bild.

Оглядач Handelsblatt констатує, що путінська програма дає мало надії на оновлення його політики під час четвертого терміну.

"Вона направлена у минуле. Якщо сектор озброєння стане двигуном модернізації Росії, це буде схоже на Радянський Союз, де велика частина бюджету витікала в розробку нових видів військової техніки, в той час як у всіх цивільних областях панував тотальний дефіцит", - пише видання, зазначаючи, що Путін може правити як радянські генсеки, які сиділи в своєму кріслі незалежно від того, хотіли вони цього чи ні.

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Газета Tagesanzeiger вважає, що російська влада створила всі умови для того, щоб президент РФ був переобраний на другий термін. Людей заганяли на ділянки ледь не примусово, на дільницях зафіксовано величезну кількість порушень, а опозиція займалася нападками один на одного замість критики Путіна, який продовжує свої повноваження майже на чверть століття.

"Спостерігачі за виборами повідомили про більш ніж 2600 порушення під час голосування. Незалежна російська організація спостерігачів за виборами "Голос" також повідомила, що урни встановлювалися поза полем зору камер. На Кавказі було багато порушень. У Махачкалі, столиці Республіки Дагестан, спостерігачам погрожували, били і витісняли з виборчих дільниць. Поліція не втручалася. Навпаки, спостерігачів звинуватили в тому, що вони спровокували конфлікти. З 583 членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі жоден з них не був відправлений на Кавказ, так як у багатьох країнах існує попередження щодо поїздок в цей регіон. У той же час російська влада оголосила Європейську платформу демократичних виборів "небажаною іноземною організацією", - згадує видання.

Не залишилася без уваги і діяльність опозиції. Tagesanzeiger нагадала, що Олексій Навальний був відсторонений від виборів, а опозиція була вкрай слабкою.

"Правий популіст Володимир Жириновський займався нападками тільки на статеву приналежність [Ксенії Собчак], назвавши її "повією" і змусивши Собчак плеснути склянку води в його обличчя. Все це виглядало як дежавю дев'яностих, коли дебати між Жириновським і Борисом Нємцовим завершилися схожим чином. Сам же Путін відмовився брати участь в дебатах, а ганебне телевізійне видовище допомогло президентові РФ максимально дистанціюватися від кандидатів, створюючи у виборців вибір - або сильна Росія Путіна, або повернення в хаос".