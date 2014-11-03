Російські ЗМІ перевершили "розіп'ятого хлопчика": бійцям Нацгвардії обіцяють "по два раби"

13:24, 03 листопада 2014
Політика
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У мережі з'явилися кадри російського Першого каналу, де якийсь чоловік (начебто житель Донбасу) розповідає, що українським військовослужбовцям пообіцяли за війну "по клаптика землі і два раби".

Збирач уривків розмов українських солдатів Віктор Бикодоров

Відповідний запис викладений на відеохостингу youtube.

Крім заяви про рабів, сюжет переповнений паралелями між діями української армії і гітлерівців, а також нацистською символікою на шоломах. Незаперечним доказом всіх тверджень є "мозаїка з уривків розмов українських солдатів".

Читайте такожНова брехня російських ЗМІ: спостерігачі АБСЄ на псевдовиборах"Склавши мозаїку з уривків розмов українських солдатів, вони (жителі Донбасу - ред.) жахнулися тій долі, яка, можливо, була їм приготована", - говорить диктор за кадром.

"Їм ставили питання місцеві жителі "За що ви воюєте?". "Нам пообіцяли клаптик землі і два раба", - цитує "уривки" голова абстрактної сільської громади Віктор Бикодоров.

Сюжет з'явився в ефірі російського Першого каналу 2 листопада.

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