Журналістів російського "LifeNews" депортувати не будуть - МВС

Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.

“У оператора паспорт був при собі, а журналістці довелось почекати, поки її колега привезе її паспорт. Після перевірки документів ніяких претензій до їхніх власників у міліції немає, тим більше, депортувати їх ніхто не збирається”. - зазначили в главку міліції.

Як повідомила «Українська правда», у Києві не відбувся анонсований Слов'янський марш. Проте для з'ясування особи до міліції було доправлено журналістку LifeNews Євгенію Змановську.

Читайте такожМВС пропонує заборонити в'їзд до ЄС найбрехливішим російським журналістам

За словами прес-офіцера Шевченківського РУ МВС Наталії Калиновської, «до працівників міліції, які забезпечували охорону громадського порядку, звернулись представники ЗМІ, що на заході перебувають журналісти без документів». Як розповів на своєму Facebook журналіст Азад Сафаров, це він попросив у міліції перевірити акредитацію LifeNews.

Самого ж Маршу не було. Навпаки, на Майдані мітингувала сотня противників проведення цього заходу.