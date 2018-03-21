Відтепер в Раду і Кабмін не пускатимуть зі зброєю

Закон про заборону допуску осіб зі зброєю до будівель Ради, Кабміну та інших органів влади набирає чинності з дня опублікування.

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо заборони допуску осіб зі зброєю до будівель парламенту, уряду та інших органів влади.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, він підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», який був прийнятий Верховною Радою 20 березня 2018 року.

Відповідно до закону, до будинків, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади і щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю (крім осіб, які відповідно до цього закону здійснюють державну охорону відповідного будинку).

Також до будинків, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, інші органи державної влади, не допускаються особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", якими заборонено доступ у парламент, Адміністрацію президента та Кабінет міністрів особам зі зброєю та боєприпасами.

Секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Іван Вінник заявив, що після набуття чинності законом про заборону доступу у парламент особам зі зброєю депутатів не обшукуватимуть.

Сьогодні з ранку на всіх входах до будівлі Верховної Ради вже було встановлено сканери (рентгено-телевізійні інтроскопи) для виявлення заборонених предметів.

Однак кореспондент агентства спостерігав, що депутати, які заходили до парламенту через центральний вхід, не клали свої речі у встановлений на вході сканер.