Нардеп про заборону на зброю в Раді: ніхто нікого не буде ні обшукувати, ні оглядати

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони наголосив, що це повністю кореспондується зі статусом народного депутата.

Народний депутат від «БПП», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник наголосив, що після набуття чинності законом про заборону доступу у парламент особам зі зброєю депутатів не обшукуватимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, представляючи законопроект про зміни до закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

"Багато хто запитує, що буде зі статусом народного депутата, журналістів, інших осіб, які перебувають... Як будуть оглядати, обшукувати", - сказав Вінник.

Він наголосив, що у законі йдеться про заборону на доступ до Верховної Ради, Адміністрації президента та Кабінету міністрів у випадку наявності у особи заборонених законом предметів.

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"Ніхто нікого не буде ні обшукувати, ні оглядати. Просто, якщо ти хочеш зайти, - ти мусиш виконувати вимоги закону. Це повністю кореспондується зі статусом народного депутата, якого ніхто оглядати не буде", - зазначив парламентарій.

За словами Вінника, Конституційний суд у 2003 році розтлумачив, що порядок перебування в окремих режимних об'єктах може визначатися законодавством.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", якими заборонено доступ у парламент, Адміністрацію президента та Кабінет міністрів особам зі зброєю та боєприпасами.

Законом встановлено, що до будинків, де працюють Верховна Рада, президент України, Кабінет міністрів, а також будинків, де працюють інші органи державної влади, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю (крім осіб, які відповідно до цього закону здійснюють державну охорону відповідного будинку), а також особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Військовослужбовці Управління державної охорони під час здійснення державної охорони мають право вимагати від громадян додержання режиму, встановленого на об'єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускати до будинків, де працюють парламент, президент, уряд, а також будинків, де працюють інші органи державної влади, щодо яких здійснюється державна охорона згідно з цим законом, осіб з відповідним переліком засобів та речовин.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Перед голосуванням голова ВР Андрій Парубій повідомив, що вже завтра на кількох входах у парламенті буде встановлено необхідне обладнання.