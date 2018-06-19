Чи повісить Путін портрет Медвєдєва у своєму кабінеті?

Financial Times: Медведєв наполягає, що саме він буде керувати Кремлем

Новообраний президент Росії Дмітрій Медвєдєв спробував змалювати себе як незалежну фігуру, наполягаючи, що саме він керуватиме закордонною політикою Росії. Однак, він обіцяє продовжувати курс, обраний його наступником – Владіміром Путіним.

Досі відповіді новообраного президента Росії не дають чіткого уявлення про те, яким буде справжній розподіл сил у владній структурі, очолюваній двома лідерами, що, за оцінками аналітиків, може привести до нестабільності.

42-річний пан Медвєдєв вважається людиною нового покоління, з більш ліберальними поглядами, порівняно з іншими представниками оточення В.Путіна. Він урочисто пообіцяв посилити верховенство закону і боротися з корупцією. Проте, спостерігачі ставлять під сумнів, наскільки самостійним він зможе бути в реалізації своєї програми.

Сергій Марков, аналітик та депутат Російського парламенту, зазначив, що В.Путін все одно збереже за собою важелі правління. “Медвєдєв матиме конституційні повноваження президента, але всі чудово розуміють, що виборці голосували за Путіна, за політику Путіна і його команду. Отже, саме Путін збереже за собою лідерство”.

Лілія Шевцова, представник Московського Центру Карнегі, вважає, що результати голосування показали готовність В. Путіна передати підтримку виборців своєму наступнику. “Це означає, що існує електорат В. Путіна – в основному це жителі маленьких міст, периферії і сіл – які хотіли б зберегти нині існуючий стан речей, - зазначає вона. “Їхнє життя покращилось, і вони не бажають жодних змін. Вони просто передали свої голоси від Путіна до Медвєдєва.

The Times : Медвєдєву зможуть нагадати, хто в домі хазяїн

Уже зараз лунають прогнози, що Кремлівський “ЗІЛ”, зробивши кілька безладних зиґзаґів, зазнає аварії, і постраждає в цій аварії саме президент Медвєдєв. У нього немає власних виборців, всім він завдячує своєму покровителю. Однак сумирному Медвєдєву навряд чи вдасться приміряти на себе одежу Путіна, і саме тому він обрав образ ліберала. Можливо, ці двоє зможуть працювати в тандемі “хороший поліцейський” – “поганий поліцейський”. Однозначно, лідером буде поганий. А про всяк випадок, якщо Мєдвєдєв буде незадоволений таким порядком, знайдеться чимало послідовників Путіна, які нагадають йому, хто в домі хазяїн.

BBC: Чи втратить Кремль свою владу?

І знову немає чіткої відповіді на вічне питання: “Хто ж управляє Росією?”

Один (Д. Медвєдєв) переїде до Кремля, щоб стати третім президентом Росії, що має означати головну посаду в апараті державного управління, роль “батька нації” і “обличчя” Росії на міжнародній арені. Іншого (В. Путіна) запросять обійняти посаду прем’єр–міністра, – це більш технократична роль, що передбачає управління економікою, а також відповідальність у разі невдач.

Чи слід нам чекати, що В. Путін приїжджатиме в Кремль кожного понеділка, як це заведено, щоб звітувати перед своїм новим начальником, чи повісить він портрет Д. Медвєдєва на стіні свого кабінету?

Зрештою, російська Конституція дозволяє президенту робити зміни в своєму кабінеті, коли він того забажає.

“Президент є гарантом Конституції, він визначає основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики” - зазначив Д.Мєдвєдєв минулого місяця. Але найвища виконавча влада належить уряду, чиїм завданням є не лише визначення економічної і соціальної політики, а й створення умов для гарантування безпеки країни.

Виглядає так, ніби В. Путін хоче зберегти свої повноваження. Тому й не дивно, що Путін планує відвідати самміт НАТО, що відбудеться наступного місяця в Румунії. Там він збирається запропонувати своє бачення розвитку країни до 2020 року, в той час як Медвєдєву лишиться займатися економічною політикою у найближчі роки.

Ніколи ще не було в російській історії ситуації, коли б двоє царів одночасно й успішно керували країною, при чому, щоб кожен з них мав свою свиту і сфери впливу. Це завжди призводить до боротьби за владу, і спричиняє брудну, навіть агресивну конфронтацію.

Отже, чи погодиться пан Медвєдєв бути старшим лише за назвою посади?

Спочатку, можливо. Його нерішучі публічні виступи і високопарні промови, свідчать про те, що “кабінетний чиновник” ще не досить готовий до появи на публіці і прийняття складних важливих рішень.

Le Nouvel Observateur: Медвєдєв не буде зображати англійську королеву

На перший погляд все пройшло як по маслу: сфальсифіковані за старою традицією вибори, задоволені росіяни. Але, в останні дні з’явились ознаки, що ретельно змазана машина працює з перебоями. Чи значить це, що маріонетка вислизає з рук ляльковода? Було б помилкою вважати що, оскільки Путін все ще надзвичайно популярний, Медвєдєв буде зображати англійську королеву. Він – глава Газпрому, олігарх, що володіє одним з основних багатств Росії. Хоча офіційно дебатів немає, вони вже зараз розгортаються в правлячих колах.

Deutsche Welle: Путін за 8 років деформував державу

Те, що Дмитро Медвєдєв переможе на президентських виборах в Росії, не викликало жодного сумніву. Але демократія передбачає не лише проведення виборів, пише кореспондент Deutsche Welle Корнелія Рабіц. Це все не має нічого спільного з реально діючим демократичним процесом, оскільки з самого початку не було жодної альтернативи. Російські виборці були покликані на дільниці лише для того, щоб підтвердити підтримку наступника, якого обрав сам В.Путін. І вони виправдали сподівання. Вони діяли рівно і спокійно, сподіваючись, що все залишиться по-старому. Ставленик Путіна здавався досить безликим під час передвиборчої кампанії. Він дійсно належить до іншого покоління і, на відміну від свого попередника, не вийшов з спецслужб. Він налаштований на те, щоб очолити державу, що впродовж восьми років була позначена і деформована Путіним. Значення демократичних і конституційних інститутів було послаблене, роль громадянського суспільства – обмежена, за політикою і бізнесом спостерігали агенти спецслужб. Економічне диво Путіна, про яке так багато говорилось, зумовлюється, в основному, успішними газовими і нафтовими експортними операціями; воно зробило невелику групу людей надзвичайно багатими, інших же залишило в бідності. Новий лідер “за штурвалом” має багато завдань і може використати свої можливості, щоб забезпечити прогрес і встановлення справедливості в Росії, а також, він може побачити, що стосунки з ЄС та США можуть покращити саму Росію, яка, через свою історію, має труднощі з просуванням демократії. Але може так статись, що західні цінності і досягнення виявляться непідходящими для найбільшого сусіда ЄС.

The Guardian: про що говорять 11 століть російської історії

Медвєдєв заявив репортерам що “спільна робота з Путіним” може дати країні досить цікаві результати, і стати позитивним фактором на шляху розвитку Росії. Але такі означення, як “тандем”, “дуалізм”, або “діархія” є чужими для Росії, що звикла покладатись на одноосібного автократа.

Проте, аналітики заявляють, що обрання Медвєдєва президентом означатиме нову еру в російській політиці, навіть приймаючи до уваги той факт, що Путін лишається при владі.

“За всі 11 століть російської історії, ніколи ще не бувало, щоб обирався новий цар, і нічого не змінювалось”, - заявив Гардіан Борис Макаренко, заступник голови Центру Політичних Технологій в Москві.

AFP: найцікавіше настане в Росії весною

Захід ставить під сумнів російські президентські вибори. Єдина західна місія спостерігачів – від ПАРЄ, що була присутня на виборах, заявила, що вибори не відобразили “російського демократичного потенціалу”. “На цих виборах не було вільного вибору”, заявив голова місії ПАРЄ Андреас Гросс. В той же час, західні столиці надсилають стримані привітання Медвєдєву. Так, французький міністр закордонних справ Бернар Кушнер описав вибори як “проведені в російському стилі, коли перемога відома наперед”.

Аналітики, опитані AFP, вважають, що найцікавіше настане в Росії весною, оскільки Медвєдєв може виявитись більш незалежним ніж здалося спочатку.

The Wall Street Journal: не слід піддаватись ілюзіям

Представники Путіна в прес-службах негайно відреагують на будь-яку спробу внести відкритість в політичне життя або налагодити стосунки з Заходом. Не слід піддаватись ілюзіям – оцінюючи Путіна, Захід теж помилявся в свій час. І тепер не варто очікувати, що наступник, особисто відібраний Путіним, виявиться кращим.

CNN: Путін також робив подібні заяви

Медвєдєв публічно пообіцяв сприяти розвиткові демократії, боротися з корупцією і забезпечити верховенство права. Але, як зазначають критики Кремля, Путін також робив подібні заяви, балотуючись на пост президента. І в той же час, його критикували на батьківщині і за кордоном за суворі заходи в боротьбі з опозицією.

Багато росіян схвалюють діяльність Путіна через те, що він, ніби-то, вивів країну зі стану бідності і нестабільності 90-их років і йому належить головна роль у підйомі національної економіки, що спостерігається зараз. Отже, його підтримка була дуже важливою для нового кандидата. Російський аналітик Вячеслав Ніконов прогнозує, що Путін, схоже, залишиться “дуже впливовою політичною фігурою в наступні роки”

Підготували Оксана Романюк, Анна Ісаєва