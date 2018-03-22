"Жуйте гранати" - "Може, метнути?": Савченко посварилася з Луценком на комітеті Ради

Савченко інкримінують взаємодію із ватажками бойовиків та підготовку терактів.

Під час засідання Регламентного комітету щодо справи Надії Савченко між депутаткою та генеральним прокурором Юрієм Луценком виникла сварка. Савченко заговорила про буцімто причетність очільника ГПУ до злочинів під час Євромайдану, що його розлютило.

Про це повідомляє ТСН. "Не треба мене, Надю, лякати тим, щоб я пам’ятав про близькість смерті. Я перед нею був на 31 день голодування і я знаю, що це таке. Тільки я тоді скинув 23 кг і отримав 16 дірок у шлунку, а ти вийшла напомпована російською пропагандою: про зброю на Майдані, про гроші на Майдані", - звернувся Луценко до депутатки.

"Я була на Майдані і бачила твої злочини", - відповіла вона. "Жуйте гранату", - порадив їй генпрокурор, оскільки нардеп принесла фрукти на засідання.

"Я нагадаю вам історію, якщо ви хочете про хунту. 1934 рік. Австрія. 130 перевдягнених в австрійську форму фашистських спецназівців захоплюють урядовий квартал", - почав він. "Так, історик у нас генеральний прокурор. Може вам краще викладати?", - спитала Савченко.

"… стріляють у прем’єр-міністра. Надамо допомогу тільки тоді, коли підпишеш про капітуляцію і приєднання до фашистської Німеччини. Він помирає від рани, але цього не робить. Через чотири роки Австрія стала частиною Рейху і почались небачені вбивства-звірства мільйонів людей. Далека ця історія для вашої освіти, Надю? Окей. Згадайте Крим. З чого він почався?", - сказав очільник ГПУ.

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"Із того, що ви портфелі ділили", - парирувала нардепка.

"Із захоплення урядового кварталу. І відділились від України. Із цього почались смерті", - додав Луценко.

Савченко намагалася перевати Луценка. Він знову повторив фразу "Жуйте гранати". На що вона відповіла: "Може, метнути?".

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони.

Того ж дня генпрокурор вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР визнав законними та обгрунтованими подання ГПУ про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.