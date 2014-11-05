Бойовики атакували сили АТО під Березовим на Донеччині, поранено військового

"Під мінометні обстріли потрапили блокпости, опорні та спостережні пункти, розташовані в районі Нікішино, зі стрілецької зброї обстріляли український підрозділ в районі Чернухіно. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків подавлялись. Наші дії змушують терористів постійно маневрувати та змінювати свої позиції", – йдеться в повідомленні прес-центра АТО.

Також зазначається, що близько опівночі бойовики з ПТУРа обстріляли підрозділ силовиків в районі населеного пункту Березове у Донецькій області. Наслідком обстрілу стало поранення 1 військовослужбовця, його направлено до лікарні.

Читайте такожВійськовий експерт пояснив, для чого в "ДНР" і "ЛНР" оголошували "тотальну мобілізацію"Обстановка на Луганщині напружена, діють диверсійно-розвідувальні групи бойовиків, але обстрілів українських сил не зафіксовано. Так само розвиваються події в районі Маріуполя. В Донецькому аеропорту сили АТО продовжують тримати оборону, стратегічний об’єкт перебуває під контролем силовиків.

Нагадаємо, в зоні АТО відзначається різка активізація військ РФ і бойовиків, пов'язана з отриманням боєприпасів, доставлених на Донбас з так званими «гуманітарними» конвоями з РФ. Найскладніша ситуація зберігається в районі Дебальцеве та Донецька.