Бойовики з танків і мінометів обстріляли позиції сил АТО під Маріуполем

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в Facebook.

«Минулої ночі обстрілу позицій сил АТО в Маріуполі і околицях не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВійськові, які загинули внаслідок вибуху під Маріуполем, фактично врятували своїх побратимівПроте, в штабі зазначили, що «о 7.30 були обстріляні з танків позиції сил АТО, які розташовані на захід від селища Павлополь. Обстріл продовжувався до 7.42. Постраждалих серед українських військовослужбовців немає. Техніка ціла. Слід зазначити, що вогонь вівся терористами з житлового сектора Павлополя. Танки розташовувалися на вулицях між житловими будинками, що не дозволило військовослужбовцем сил АТО відкрити вогонь у відповідь».

Також повідомляється, що «о 9.00 був здійснений мінометний обстріл позицій сил АТО у районі села Тавричине. Постраждалих немає».