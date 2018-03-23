Під час відкриття дитсадка за спиною Порошенка впала бурулька (відео)

Порошенко виголошував промову на відстані від будівлі, з даху якої впала бурулька.

Президент Петро Порошенко приїхав на відкриття дошкільного навчального закладу на Рівненщині.

Під час виступу глави української держави з даху будівлі під ноги, ймовірно, його охоронцю впала чимала бурулька. Про це свідчить відео, опубліковане на сторінці президента у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня під час офіційної церемонії зустрічі федерального президента Республіки Австрія Александера ван дер Беллена у Адміністрації президента України стався курйоз. Під час салюту президентам почесної варти шапка одного з військових впала на землю. Петро Порошенко, йдучи червоною доріжкою після закінчення офіційної частини церемонії, підняв шапку і повернув її військовому.