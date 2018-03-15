"Дуже приємно було": солдат почесної варти розповів, як Порошенко вдягнув йому шапку

Солдат пояснив, що підняти капелюха самотужки права не мав.

Під час церемонії вітання австрійського президента з дружиною на Банковій стався курйоз. При салютуванні гостям у одного з військових почесної варти впала шапка, яку назад на голову бійцю повернув сам президент України

Журналісти розшукали вартового, якому Петро Порошенко приділив непротокольну увагу під час офіційного заходу, йдеться в сюжеті ТСН.

21-річний Микола – стрілок почесної варти президентського полку імені Богдана Хмельницького, сам родом із Кривого Рогу. Він підписав контракт на три роки, служить уже майже рік і соромиться надмірної до себе уваги.

Солдат пояснює, що підняти капелюха самотужки права не мав. "Ніяк ні. Виконання ритуалу, Гімн – це все. Я не міг там рухатися. Вже як є, так є, що зробиш", - каже він. Шапка нова і Миколі за розміром, тож він упевнений, що винний випадок. "Офіцер, який стояв поряд зі мною, при виконанні ритуалу сбив її шашкою. Виходить, вона ззаду зачепилася і злетіла", - пояснив Микола.

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Офіцер нині на полігоні, за свою помилку, запевняє солдат, він вибачився. Микола зізнається, що для нього те, що сталося, є подією, бо хоч президента зблизька бачив не вперше, але те, що той підійшов і надів на нього капелюх, вартового здивувало.

"Дуже приємно було. Він як нормальна людина до цього поставився – не просто пройшов, а допоміг", - пояснив військовий. Він розповів, що Порошенко нічого йому не говорив. "Він просто посміхався. Тут як би дві сторони медалі: і переживаю, і соромно, і приємна подія", - зізнався Микола.

За конфуз не сварили ані стрільців, ані керівництво полку. "Всі ми люди, кожен з нас в тій чи іншій мірі допускає ту чи іншу помилку", - запевнив заступник командира батальйону почесної варти Євген Солодаєв.

Тепер друзі жартома називають Миколу телевізійною зіркою. Але в полку обіцяють президентське терпіння не випробовувати і наступні ритуали проводити уважніше.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня під час офіційної церемонії зустрічі федерального президента Республіки Австрія Александера ван дер Беллена у Адміністрації президента України стався курйоз. Під час салюту президентам почесної варти шапка одного з військових впала на землю. Петро Порошенко, йдучи червоною доріжкою після закінчення офіційної частини церемонії, підняв шапку і повернув її військовому.