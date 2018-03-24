Президент наполягає на посиленні СБУ контррозвідувальної роботи по всій країні

13:56, 24 березня 2018
Політика
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Президент наполягає на посиленні СБУ контррозвідувальної роботи по всій країні / фото president.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на урочистостях з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України, що проходять на полігоні спецпідрозділу СБУ "Альфа" у Київській області.

За словами президента, закон про реінтеграцію Донбасу встановлює спеціальний порядок вжиття заходів із забезпечення безпеки, відсічі та стримування російської агресії. Це допоможе сконцентрувати зусилля на пріоритетній роботі служби — на контррозвідці.

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“На контррозвідці, посиливши її не лише в районі лінії зіткнення, але й посиливши контррозвідувальні заходи по всій території України”, - наголосив Порошенко.

За його словами, таке посилення необхідне нині, коли “ми бачимо: чим менше пострілів в зоні бойових дій, тим більша активність ворога в тилу”.

“Агресор наполегливо намагається змістити епіцентр гібридної війни якнайближче до серця України, а серце — це наша древня столиця-красень Київ”, - зазначив Порошенко.

Разом з тим президент зазначив, що зміни, пов’язані з переформатуванням антитерористичної операції, не означає зменшення ролі СБУ.

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Теги: #СБУ#реінтеграція Донбасу#Петро Порошенко#українська розвідка