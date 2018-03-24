Президент наполягає на посиленні СБУ контррозвідувальної роботи по всій країні

За словами Петра Порошенка, агресор наполегливо намагається змістити епіцентр гібридної війни якнайближче до Києва.

Президент України Петро Порошенко наполягає на посиленні Службою безпеки контррозвідувальної роботи по всій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на урочистостях з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України, що проходять на полігоні спецпідрозділу СБУ "Альфа" у Київській області.

За словами президента, закон про реінтеграцію Донбасу встановлює спеціальний порядок вжиття заходів із забезпечення безпеки, відсічі та стримування російської агресії. Це допоможе сконцентрувати зусилля на пріоритетній роботі служби — на контррозвідці.

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“На контррозвідці, посиливши її не лише в районі лінії зіткнення, але й посиливши контррозвідувальні заходи по всій території України”, - наголосив Порошенко.

За його словами, таке посилення необхідне нині, коли “ми бачимо: чим менше пострілів в зоні бойових дій, тим більша активність ворога в тилу”.

“Агресор наполегливо намагається змістити епіцентр гібридної війни якнайближче до серця України, а серце — це наша древня столиця-красень Київ”, - зазначив Порошенко.

Разом з тим президент зазначив, що зміни, пов’язані з переформатуванням антитерористичної операції, не означає зменшення ролі СБУ.