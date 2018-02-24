"Згубний сценарій": у Росії відреагували на набрання чинності законом про реінтеграцію Донбасу

14:10, 24 лютого 2018
Політика
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МЗС РФ прокоментував вступ в силу закону про деокупації Донбасу / фото moscow-live.ru

На своєму офіційному сайті міністерство пише, що "документ створює умови для насильницького захоплення неконтрольованих Києвом територій Донецької та Луганської областей, легалізує використання української армії проти мирного населення".

Читайте такожПорошенко: РФ не виконує обіцянок - після укладення Мінських угод було вбито 824 людиниУ повідомленні говориться, що підписавши закон президент Петро Порошенко "розв'язав руки "партії війни" і "підписав вирок" Мінським домовленостям.

У МЗС РФ підкреслили, що вступ закону в силу збігається з річницею розстрілу Небесної Сотні на Майдані в 2014 році, який у міністерстві назвали "державним переворотом, здійсненим українськими націоналістами".

У зовнішньополітичному відомстві РФ також розраховують, що "західні куратори" України зможуть вплинути на Київ і не допустити "втілення в життя згубного для української державності сценарію".

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС РФ закон про деокупацию Донбасу називали "підготовкою до нової війни".

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Теги: #МЗС РФ#закон про деокупацію Донбасу#закон про реінтеграцію Донбасу