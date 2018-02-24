"Згубний сценарій": у Росії відреагували на набрання чинності законом про реінтеграцію Донбасу

У повідомленні говориться, що підписавши закон президент Петро Порошенко "розв'язав руки "партії війни" і "підписав вирок" Мінським домовленостями.

У Міністерстві закордонних справ РФ продовжують істерику з приводу набрання чинності законом про реінтеграцію Донбасу.

На своєму офіційному сайті міністерство пише, що "документ створює умови для насильницького захоплення неконтрольованих Києвом територій Донецької та Луганської областей, легалізує використання української армії проти мирного населення".

Читайте такожПорошенко: РФ не виконує обіцянок - після укладення Мінських угод було вбито 824 людиниУ повідомленні говориться, що підписавши закон президент Петро Порошенко "розв'язав руки "партії війни" і "підписав вирок" Мінським домовленостям.

У МЗС РФ підкреслили, що вступ закону в силу збігається з річницею розстрілу Небесної Сотні на Майдані в 2014 році, який у міністерстві назвали "державним переворотом, здійсненим українськими націоналістами".

У зовнішньополітичному відомстві РФ також розраховують, що "західні куратори" України зможуть вплинути на Київ і не допустити "втілення в життя згубного для української державності сценарію".

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС РФ закон про деокупацию Донбасу називали "підготовкою до нової війни".