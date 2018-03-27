Апеляційний суд дозволив засекречувати декларації військових прокурорів

В ЦПК зазначили, що планують звертатися для оскарження цих рішень до Верховного Суду, а разі потреби - і в Європейський суд з прав людини.

Київський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу Центру протидії корупції на рішення адмінсуду, який дозволив засекретити декларації військових прокурорів.

Про це повідомляє Центру протидії корупції на сторінці в Facebook.

"Суд відхилив нашу скаргу і залишив у силі рішення Матіоса про засекреченість декларацій окремих військових прокурорів", – йдеться у повідомленні.

"Судді апеляційного адмінсуду вважають, що Матіос, який не мав повноважень ухвалювати такі рішення, зробив все правильно", - додали в ЦПК.

Також в ЦПК зазначили, що планують звертатися для оскарження цих рішень до Верховного Суду, а разі потреби - і в Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Окружний адміністративний суд Києва не виявив порушень у схваленні постанови про закриття даних електронних декларацій посадовців військової прокуратури.

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На початку грудня позивач, організація «Центр протидії корупції» (ЦПК), заявив, що військова прокуратура надала суду замальовану постанову Анатолія Матіоса, завдяки якій НАЗК прибрало з Реєстру понад сотню декларацій військових прокурорів. Тоді ЦПК повідомляли, що суд долучив частково закреслені документи до матеріалів справи і відмовився вимагати у Військової прокуратури повний текст цього рішення.

Зокрема, йдеться про конкретну постанову керівника Військової прокуратури Анатолія Матіоса «про застосування спеціальних заходів безпеки» до співробітників, що беруть участь у розслідуванні кримінальної справи «за фактами розв’язання та ведення представниками влади та Збройних сил Росії агресивної війни проти України».

Ці заходи передбачали заборону на публікацію інформації про слідчих та прокурорів Матіоса у публічних реєстрах, зокрема, і Реєстрі декларацій. Однак текст із описом конкретних вимог до Національного агентства з питань запобігання корупції та інших органів виявився заретушованим. Саме на підставі цієї постанови НАЗК вилучило з публічної частини реєстру понад сотню електронних декларацій військових прокурорів. Скільки насправді декларацій було приховано – невідомо.