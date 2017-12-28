Суд не виявив порушень у постанові Матіоса про засекречення е-декларацій військових прокурорів

Окружний адміністративний суд Києва не виявив порушень у схваленні постанови про закриття даних електронних декларацій посадовців військової прокуратури. Як повідомляє прес-служба судової інстанції, позивачу у задоволені позову відмовили.

Читайте такожНа окупованих територіях Донбасу діють центри з організації терактів - МатіосСуд не встановив порушення приписів чинного законодавства під час схвалення головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом постанови щодо закриття інформації про майновий стан посадовців військової прокуратури для їхньої безпеки та безпеки їхніх родин.

На початку грудня позивач, організація «Центр протидії корупції» (ЦПК), заявив, що військова прокуратура надала суду замальовану постанову Анатолія Матіоса, завдяки якій НАЗК прибрало з Реєстру понад сотню декларацій військових прокурорів. Тоді ЦПК повідомляли, що суд долучив частково закреслені документи до матеріалів справи і відмовився вимагати у Військової прокуратури повний текст цього рішення.

Зокрема, йдеться про конкретну постанову керівника Військової прокуратури Анатолія Матіоса «про застосування спеціальних заходів безпеки» до співробітників, що беруть участь у розслідуванні кримінальної справи «за фактами розв’язання та ведення представниками влади та Збройних сил Росії агресивної війни проти України».

Ці заходи передбачали заборону на публікацію інформації про слідчих та прокурорів Матіоса у публічних реєстрах, зокрема, і Реєстрі декларацій. Однак текст із описом конкретних вимог до Національного агентства з питань запобігання корупції та інших органів виявився заретушованим. Саме на підставі цієї постанови НАЗК вилучило з публічної частини реєстру понад сотню електронних декларацій військових прокурорів. Скільки насправді декларацій було приховано – невідомо.