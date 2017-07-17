Матіос пояснив, чому дружина називає його "плєдіком"

Дружина головного військового прокурора Анатолія Матіоса Ірина Барах називає його вдома "Плєдіком". Посадовець в інтерв'ю ТСН.Тиждень пояснив, звідки виникло це прізвисько.

"Плєдіком" - бо я приходжу і ховаюся вдома. Я настільки вичавлений приїжджаю з роботи, що я не хочу нічого, це великий "біч" для родини, але так є. Та завдяки стосункам, які в нас є, що в нас дружна й дуже велика родина, я відчуваю себе щасливим", - сказав Матіос.

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Окрім цього він розповів, навіщо та за скільки зробив на правій руці велике тату у вигляді сови, і якою була реакція рідних.

За словами Матіоса, татуювання він робив у Києві за 200 доларів, це заняло 7 годин.

"У Києві. Майстер Іллюша – феноменальний. Він геть зататуйований аж до шиї. Я довго вибирав татуювання і зробив його минулого року", - розповів військовий прокурор.

"В мене гарний біцепс. Сова – мудра істота, полює вночі, а "Пугу-пугу, козак з лугу" - це таке гасло всіх українських козаків Запорізької Січі. Я не великий козак, "оселедця" не маю, але це був свідомий вибір. Усіх пацюків та тих, хто щось точить, поїдає сова. Я вивчав питання. В мене навіть є книжки з криміналістики, аби в тату не було жодної деталі, яку можна було б трактувати контраверсійно, як приналежність до якогось напівкримінального світу", - відповів Матіос на питання про те, що спонукало його зробити татуювання.