Порошенко просить Раду скасувати е-декларування для антикорупціонерів

Президент обіцяє зі свого боку оперативно підписати відповідний закон.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Верховна Рада має зняти зобов’язання про подання електронних декларацій з громадських активістів.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі прес-служби Адміністрації президента України.

«Глава держави ще раз наголошує, що запровадження електронного декларування для активістів, ухвалене минулого року, було помилкою. Вона небезповоротна, і її можна виправити, і слід це зробити», - наголошується в коментарі.

Порошенко наполягає, що «Верховна Рада та всі її фракції без винятку, нарешті мають почути аргументацію громадянського суспільства, наших партнерів, глави держави та ухвалити відповідальне рішення про скасування електронного декларування активістів».

В АП нагадують, що відповідний законопроект президент подав ще влітку минулого року.

Наголошується, що глава держави зі свого боку оперативно підпише закон.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким суб’єкти декларування, визначені у пункті 5 ч. 1 ст. 3 закону «Про запобігання корупції», - представники антикорупційних громадських організацій, експертів та інших осіб, які прямо чи опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов’язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, ряд представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.

8 липня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проекти законів "Про внесення змін до Податкового кодексу" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги".

Законодавча ініціатива передбачає скасування зобов’язання фізичних осіб - представників громадських організацій подавати звітність у рамках е-декларування, як передбачено законом "Про запобігання корупції".

6 лютого Порошенко заявив, що розраховує на підтримку парламентом цієї ініціативи.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю. Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.