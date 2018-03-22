Рада відмовилася розглядати законопроекти щодо е-декларування для антикорупціонерів

Фракції Радикальної партії і «Опозиційного блоку» заявили, що не підтримують скасування декларування для громадських активістів.

Верховна Рада України відмовилася розглядати законопроекти, якими відтерміновується подання електронних декларацій представниками громадських організацій.

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Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Андрій Парубій неодноразово ставив питання про включення до порядку денного та розгляд законопроектів, які стосуються подання електронних декларацій співробітниками громадських організацій.

Найбільше голосів за розгляд даного питання було 194, але для результативного рішення необхідно мінімум 226 голосів.

Фракції Радикальної партії та «Опозиційного блоку» заявили, що не підтримують скасування декларування для громадських активістів, зазначивши, що всі мають бути рівними.

Раніше йшлося про те, щоб взагалі скасувати декларування, але потім був підготовлений документ, який передбачає відтермінування такого декларування на кілька місяців.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада прийняла закон про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (реєстраційний номер 6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій, однак зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

Прийняття закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, ряд представництв іноземних держав в Україні назвали «кроком назад» поправки до закону про е-декларування. 27 березня президент України підписав цей закон. У той же день глава держави провів зустріч з громадськими активістами з приводу нового закону про е-декларування, на якій сторони домовилися створити робочу групу для напрацювання змін до нього.

Згідно з висновком Венеціанської комісії, вимоги щодо електронних декларацій, які подають громадські організації та активісти у сфері боротьби з корупцією, повинні бути повністю вилучені з відповідного закону або суттєво звужені.

В АП запевнили, що поправки в частині е-декларування будуть відповідати міжнародним вимогам.