У Вашингтоні припускають можливість продажу додаткової зброї Україні

Новий радник Трампа з національної безпеки Болтон цілком можливо рекомендуватиме президенту чимало змін в політиці США, серед яких і продаж додаткової зброї Україні.

Джон Болтон, якого президент США Дональд Трамп вирішив зробити своїм новим радником з національної безпеки, відомий як людина, що виступає за те, щоб США дали жорстку відповідь на російську агресію проти Заходу і решти світу.

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За словами Болтона, після нападу із застосуванням російської нервово-паралітичної отрути на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великобританії, Сполучені Штати продемонстрували, що діють в солідарності зі своїми союзниками.

Колишній посол США в Росії Александр Вершбоу сказав «Голосу Америки», що Путіну, можливо, доведеться применшити свої сподівання на дружні відносини з Трампом, коли Болтон приєднається до президентської команди.

«У нас тепер є Джон Болтон, який дуже жорстко налаштований щодо Росії, - сказав Вершбоу. (Він) прибуде до Білого дому наступного місяця; тому, сподіваюся, Росія зробить деякі висновки з цього, і буде шукати шляхів для проведення менш конфронтаційної політики стосовно Заходу», - сказав Вершбоу.

Гаррі Казіаніс (аналітик Центру за національні інтереси) поділяє цю думку, кажучи, що Москві слід бути готовою на зміни у Вашингтоні.

«Я думаю, що Джон Болтон це найстрашніший для Росії кошмар. Він був яструбом щодо Росії протягом всієї своєї кар'єри, він завжди виступав за жорстку позицію щодо Москви», - підкреслює Казіаніс. - Я не виключаю, що Болтон рекомендуватиме президенту чимало змін в політиці США, серед яких – продаж додаткової зброї Україні».

Болтон не потребує затвердження своєї кандидатури Сенатом і приступить до роботи в Білому домі 9 квітня.