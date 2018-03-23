Трамп замінив радника з нацбезпеки

Про відставку Макмастера було оголошено після звістки про звільнення Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря.

Радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер покидає свій пост, його місце 9 квітня займе колишній представник США в ООН Джон Болтон.

Про це Дональд Трамп спершу повідомив у Twitter.

"Я радий повідомити, що з 9 квітня 2018 року моїм новим радником з національної безпеки стане посланник в ООН Джон Болтон. Я дуже вдячний за службу генералу Макмастеру, який пройшов видатну роботу і назавжди залишиться моїм другом"

Варто зазначити, що про відставку Макмастера було оголошено після звістки про звільнення Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря.

Читайте такожТіллерсон у прощальній промові попередив про небезпечну поведінку Росії

Президент США Дональд Трамп вирішив призначити директора Центрального розвідувального управління Майка Помпео новим державним секретарем США замість Рекса Тіллерсона. Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями в питаннях зовнішньої політики, зокрема щодо ядерної угоди щодо Ірану.

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки щодо закордонних справ у квітні буде розглядати кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США.