Трамп вирішив звільнити радника з нацбезпеки Макмастера – ЗМІ

В той же час, у Білому домі інформацію про можливу відставку Макмастера заперечують.

Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити свого радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера та розглядає можливі кандидатури йому на зміну.

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Як повідомляє The Washington Post, нещодавно президент США обговорював відставку Макмастера з главою апарату Білого дому Джоном Келлі. На думку Трампа, Макмастер «занадто жорсткий», а його брифінги тривають занадто довго та здаються недоречними.

У якості можливих кандидатів на посаду Макмастера називають декількох кандидатів. Зокрема – колишнього посла США в ООН Джона Болтона та начальника штабу Ради національної безпеки Кіта Келлога.

Зазначається, що Трамп бажає уникнути приниження генерала Макмастера та знайти йому сильну заміну, а тому рішення про звільнення буде ухвалено пізніше.

В той же час, прес-Серкретар Білого дому Сара Сандерс написала у Twitter, що президент Трамп та Макмастер підтримують хороші робочі відносини, і змін у Раді нацбезпеки не передбачається.

Раніше президент США Дональд Трамп вирішив призначити директора Центрального розвідувального управління Майка Помпео новим державним секретарем США замість Рекса Тіллерсона.

Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, і зокрема щодо ядерної угоди по Ірану.

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки у закордонних справах у квітні розглядатиме кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США.