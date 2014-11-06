Лубківський: РФ створює полігон для навчання бойовиків в Донецькій області
21:20, 06 листопада 2014Політика
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Росія обладнує спеціальний полігон для навчання бойовиків у Донецькій області.
Лубківський розповів, що РФ готує базу в Донецькій області/ фото міноборони РФ
Про це сказав радник голови СБУ Маркіян Лубківський в ефірі hromadske.tv. "Силами контррозвідки СБУ було встановлено, що бойовики за допомогою своїх менторів з РФ намагаються перенести полігон із Ростовської області в Донецьку для того, щоб тренувати бойовиків безпосередньо на території України", - зазначив радник голови СБУ.
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За його словами, "ця спеціальна операція "доміно" фінансується з федерального бюджету РФ, залучено багато висококласних фахівців для того, щоб організувати тренінги та навчання для бойовиків вже на українській території".
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