Лубківський: РФ створює полігон для навчання бойовиків в Донецькій області

Про це сказав радник голови СБУ Маркіян Лубківський в ефірі hromadske.tv. "Силами контррозвідки СБУ було встановлено, що бойовики за допомогою своїх менторів з РФ намагаються перенести полігон із Ростовської області в Донецьку для того, щоб тренувати бойовиків безпосередньо на території України", - зазначив радник голови СБУ.

Читайте такожРосія перекинула під Щастя елітну танкову дивізію - ЗМІ

За його словами, "ця спеціальна операція "доміно" фінансується з федерального бюджету РФ, залучено багато висококласних фахівців для того, щоб організувати тренінги та навчання для бойовиків вже на українській території".