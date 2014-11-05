В ОБСЄ назвали можливу причину збільшення перетинів кордону із РФ в Україну

Спостережна місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску “Гуково” та “Донецьк” в Ростовській області стверджує, що кількість перетинів кордону з Росії в Україну збільшилась через самопроголошені псевдовибори терористів.

Про це йдеться в щотижневому звіті спостережної місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах.

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Відповідно до звіту, в середньому, кількість перетинів кордону на обох пунктах пропуску як з Росії в Україну, так і навпаки зменшилась з 7 906 до 7 042 за день в порівнянні з попереднім звітом з 24 по 31жовтня, але одночасно відзначається, що найбільше людей перетинає кордон з Росії в Україну.

Зокрема, якщо брати до уваги кількість людей, які повертаються в Україну, то цифра збільшилась з 1 381 особи до 4 537 за останній тиждень.

"Це збільшення може бути пов'язаним з так званими виборами, які були проведені в "Донецькій народній республіці" та "Луганській народній республіці" 2 листопада", - повідомляється в звіті.

При цьому, в звіті сказано, що за словами тих осіб, які перетинають кордон з України в Росію, "ситуація залишається в значній мірі спокійною в Луганській області".

"Проте, існує загальна думка, що ситуація стає все більш напруженою на цій території. Це може бути пов'язано з так званими виборами, проведеними 2 листопада", - наголошується в звіті.

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"Разом з тим, спостережна місія стверджує, що "1 листопада члени місії спостерігали перетин кордону групою, яка складалася з 23 цивільних осіб і прямувала з Російської Федерації в Україну. Прикордонник з Російської Федерації пізніше підтвердив, що ця група належала до "спостерігачів за виборами", які нібито були з восьми різних країн", - зазначається в повідомленні.

Також, 3 листопада, спостерігачі зафіксували повернення в Росію групи так званих "спостерігачів", але не могли дізнатися більше деталей щодо їх кількості та громадянства, так як взаємодія з цією групою була неможлива.