Виводили за волосся: з'явилося нове відео затримання Саакашвілі

На відео видно, як силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу.

У мережі з’явилося відео із затриманням лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі у київському ресторані.

На ньому видно як декілька чоловіків у формі забігають у ресторан. Силовики відтягують Саакашвілі за волосся і кладуть його на підлогу, пише УП.

Після цього на відеокадрах з камер спостереження закладу показано, як чоловіки у формі тримають Саакашвілі за волосся і виводять його з ресторану, зазначає видання.

Відео: Українська правда

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого правоохоронці затримали екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» у Києві в ресторані «Сулугуні» і повернули до Польщі, звідки він незаконно прибув в Україну. Польська сторона прийняла Саакашвілі за реадмісією.

У Генпрокуратурі запевнили, що операція Держприкордонслужби України з видворення Саакашвілі до Польщі стала для них несподіванкою, оскільки прикордонники не попереджали про це ГПУ.