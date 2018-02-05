Саакашвілі вирішив не ходити на судові засідання щодо статусу біженця

Він не бачить потреби своєї подальшої присутності, але на засіданнях залишаться його юристи.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі більше не буде брати участі у засіданнях суду з розгляду апеляції на рішення про визнання законною відмови Державної міграційної служби надати йому статусу біженця. Про це він сказав біля будівлі Київського апеляційного адміністративного суду.

Читайте такожПрихильники Саакашвілі анонсували мітинги по всій Україні 18 лютого"Потреби подальшої присутності я на цьому засіданні не бачу. Вони хочуть імітувати юридичну процедуру, тому залишаться мої юристи. Я також продовжую ходити в суди заради людей, які приходять підтримати мене. Але і вони радять мені не ходити на ці керовані згори засідання", - написав Саакашвілі у Facebook.

Він пояснив своє рішення тим, що суд відхиляє клопотання за клопотанням і не надає пояснення, яким чином змінювали суддів в цьому процесі.

"Краще за цей час я займусь втіленням нашого з вами плану до 18 лютого, про який домовились на Марші за майбутнє", - підсумував Саакашвілі.

Наразі розгляд апеляції на рішення про визнання законною відмови Державної міграційної служби надати Саакашвілі статусу біженця триває. Екс-президент Грузії участі у засіданні не бере, присутні лише два його адвокати: Руслан Чорнолуцький та Павло Богомазов.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства Саакашвілі.

30 листопада Державна міграційна служба продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі ще на три місяці.

27 грудня до окружного адмінсуду Києва надійшов позов від Саакашвілі до Державної міграційної служби про визнання його біженцем.

3 січня Окружний адміністративний суд Києва визнав законною відмову Державної міграційної служби надати Саакашвілі статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту.

22 січня Київський апеляційний адміністративний суд розглядав апеляцію на рішення Окружного адмінсуду, але відклав розгляд. 1 лютого суд продовжив розгляд апеляції і знов відклав до 5 лютого.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".