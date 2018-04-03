Холодницький спростував звинувачення щодо «злиття» інформації Труханову: ніколи в житті з ним не спілкувався

За словами голови САП, він обговорював справу мера Одеси, вдаючись до «прокурорського жаргону».

Очільник САП Назар Холодницький стверджує, що ніколи в житті не спілкувався з мером Одеси Геннадієм Трухановим та його заступником Павлом Вугельманом, і не надавав їм жодної інформації щодо відкритої проти них кримінальної справи.

Таку заяву голова САП зробив в інтерв`ю «Українській правді», коментуючи звинувачення на свою адресу з боку директора НАБУ Артема Ситника.

«Я з Трухановим у житті жодного разу не спілкувався. Отак і запишіть жирним шрифтом: Холодницький жодного разу в житті не спілкувався ні з Трухановим, ні з Вугельманом, ні з ким іншим із затриманих», - заявив Холодницький.

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Голова САП наголосив, що підозра Труханову була підписана ним особисто.

«А Ситник розказує… Феєричне інтерв'ю. Виявляється, я Труханову розповів. А я жодного разу не спілкувався ні з ним, ні з його адвокатами – ні з ким», - прокоментував Холодницький нещодавнє інтерв’ю Артема Ситника ZN.UA.

«Знаєте, коли Труханова затримали, то його в той самий день до суду чомусь не привезли. Я телефоную в НАБУ і питаю, у чому справа. Знаєте, що мені кажуть? "У нас машина поломана", - розповів прокурор.

За словами Холодницького, тоді у нього виникло враження, що слідство у справі Труханова будуть затягувати.

Він також зазначив, що обговорював справу Труханова, вдаючись до «прокурорського жаргону», однак це не вказує на те, що він намагався вивести Труханова зі справи.

«Я вам поясню, як у нас відбувається процес. Завжди прокурор, коли обговорює справу, кому які підозри тощо, то він мусить кожному фігуранту розписати його роль. Є прокурорський жаргон: "А що там, можна його вивести якось?". Тобто я як прокурор повинен думати не тільки з позиції обвинувачення, але й розуміти, що в суді буде казати захист. Як він буде "виводити" фігуранта зі справи», - наголосив глава САП.

За його словами, подібне обговорення – це робочий момент, але дивитися слід на дії.

Нагадаємо, 27 березня генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії стосовно Холодницького. 30 березня, Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Директор НАБУ Артем Ситник у інтерв'ю ZN.UA розповів, що кримінальне провадження стосовно Холодницького було відкрито після підтвердження інформації про перешкоджання ним розслідуванню низки кримінальних справ.

За його словами, слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні та незрозумілі дії керівника САП й окремих прокурорів. У НАБУ довгий час не було доказів стосовно голови САП, але в одній зі справ вдалося отримати «конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри».

«У справі про розкрадання в Одеській мерії. Так ось, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплив неприпустимо», - сказав Ситник.

Ситник зазначив, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться дані про «злиття інформації щодо обшуків, які готуються, тим людям, у яких ці обшуки мали проводитися, про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень».