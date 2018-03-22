Холодницький про власну відставку: "Не дочекаються"

Він зазначив, що якщо хтось хоче змусити його до вчинення якихось дій, накшталт відставки, то цього не буде.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що з приводу його відставки була організована «збалансована медійна акція».

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Про це він сказав журналістам у Брюсселі, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН. Він зазначив, що слідкував за всіма подіями, читаючи інтернет.

"На початку я побачив, що я йду у відставку, потім – у відпустку, потім іду у відпустку до Великодня, потім - до кінця травня. Без мене мене одружили. Я зараз перебуваю з візитом у Брюсселі. САП та НАБУ працюють разом. Я розумію, що неугодний прокурор може бути неугодним всім. Але якщо так є, значить, я щось правильно роблю. Якщо хтось хоче змусити мене до вчинення якихось дій, відставок чи іншого, не дочекаються", - наголосив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка ЗМІ писали про те, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького.

21 березня директор НАБУ Артем Ситник назвав «провокативними статтями безвідповідальних журналістів» відповідні публікації. «Журналісти пишуть інформацію, яка не підтверджена жодним офіційним джерелом. Як я можу це коментувати? Як я можу коментувати, коли деякі журналісти – їм, можливо, необхідно пройти експертизу… Тому коментувати це не зовсім доречно… Зараз складається така ситуація, коли підштовхують до певних коментарів. Ці певні провокативні статті і заяви певних безвідповідальних журналістів я не маю ні можливості, ні морального права коментувати», - наголосив Ситник.

Також він заявив, що не допустить будь-якого контролю над діяльністю НАБУ і САП.