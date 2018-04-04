У Держприкордонслужбі відповіли на морські погрози з боку Росії

Там зазначили, що можливості України у чорноморському регіоні адекватні існуючим загрозам і заходи щодо захисту національних інтересів відпрацьовуються.

Правоохоронні органи України "негайно реагуватимуть" на порушення порядку входу і виходу кораблів з окупованої території, в тому числі з Криму.

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Про це заявив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає Обозреватель. Коментуючи конфлікт, що виник у результаті затримання українськими прикордонниками російського торгового судна "Норд" і російських погроз про намір посилити перевірки українських кораблів , він визнав: "На даний момент Керченська протока фактично повністю контролюється Російською Федерацією".

"Що стосується погроз з боку РФ, будемо дивитися на питання з іншого боку: ми діємо в рамках правового поля та чинного законодавства. Позиція України однозначна: Крим - незаконно окупована частина України, тому на порушення порядку входу і виходу з окупованої території правоохоронні органи будуть реагувати негайно", - підкреслив Слободян.

"Я знаю, що в рамках взаємодії у секторі безпеки і оборони заходи щодо захисту інтересів України відпрацьовуються. Що стосується того, що може зробити РФ – може зробити багато чого, але якщо зробить – будемо дивитися. Не будемо поспішати з висновками і негативними прогнозами", - зазначив він, додавши, що можливості України в чорноморському "регіоні на даний момент адекватні існуючим загрозам".

Як повідомляв УНІАН, 26 березня корабель морської охорони Держприкордонслужби в українських водах Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник "Норд" під російським прапором. 4 квітня голова Загальноросійського руху підтримки флоту Михайло Ненашев заявив про те, що у відповідь Росія може посилити технічний огляд українських суден у Керченській протоці, а також застосувати "заходи військового характеру".