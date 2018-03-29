Росія порівняла українських прикордонників з "сомалійськими піратами" через затримання кримського судна

Захарова стверджує, що екіпаж судна мав усі необхідні документи для здійснення рибного промислу в акваторії Азовського моря.

У російському МЗС заявили, що, затримавши судно "Норд" під прапором РФ, Україна "уподібнилася сомалійським піратам".

Про це пише в Twitter офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Очевидна чергова провокаційна витівка української влади стосовно громадян Російської Федерації. Стосовно екіпажу судна українські прикордонники діяли на кшталт сомалійських піратів", - сказано в повідомленні.

Читайте такожКонфісковане через відвідування кримських портів судно з Танзанії передадуть ВМС України

Захарова стверджує, що екіпаж судна мав усі необхідні документи для здійснення рибного промислу в акваторії Азовського моря і здійснював лов риби "в суворій відповідності з діючими правилами рибальства". Вона вимагає від імені РФ "негайно звільнити членів екіпажу і повернути судно "Норд" законному власникові".

Як повідомляв УНІАН, в Азовському морі прикордонники затримали кримське судно під російським прапором. Затримане судно відконвойовано в порт Бердянська для проведення подальших перевірочних і процесуальних дій.