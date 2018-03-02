Поставки "Джавелінів" Україні знаменують новий етап взаємодії з США - Полторак

Міністр оборони повідомив про початок відбору персоналу та визначення безпечних місць зберігання протитанкових ракетних комплексів в Україні.

Рішення США про продаж Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin та ракет до них знаменує про новий етап взаємодії з цією країною. Про це сказав міністр оборони України генерал армії Степан Полторак.

Читайте такожПолторак зустрівся з главою Пентагону і розповів про терміни передачі "Джевелінів" (відео)Глава українського оборонного відомства заявив в інтерв'ю Reuters, що рішення про схвалення поставок протитанкових ракетних комплексів Javelin відкриває двері для тіснішої воєнної взаємодії в умовах російської агресії.

"На жаль, питання про надання летального озброєння перебувало на стадії розгляду впродовж довгого періоду часу", - заявив Полторак.

"У нас є усі можливості взаємодіяти зі Сполученими Штатами та посилити нашу взаємодію, в тому числі, в секторі оборони", - сказав міністр.

Видання зазначає, що рішення про надання летального озброєння є чутливим. У Кремлі неодноразово заявляли, що постачання Україні зброї ще більше дестабілізує ситуацію.

Полторак сказав, що протитанкові ракетні комплекси допоможуть українським військам відповідати на атаки, за координацію яких відповідальність несе Росія.

Він сказав, що політика Росії залишається агресивною.

"Її політика була агресивною і залишається такою. Саме тому рішення Сполучених Штатів про постачання летального озброєння важливе для нас", - заявив Полторак.

"Путін головним чином використовує Донбас не лише як тренувальний полігон для підготовки військовослужбовців з метою розгортання в інших гарячих точках, в тому числі у Сирії, і не лише для випробування нового озброєння, але він також використовує його, щоб унеможливити швидкий розвиток України", - заявив Полторак.

Видання відзначає, що нині не зрозуміло, коли перші поставки протитанкових ракетних комплексів Javelin будуть поставлені в Україну, але, як сказав Полторак, підготовка вже здійснюється шляхом відбору персоналу та визначення місць безпечного збереження для очікуваної доставки у цьому році.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летального зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого президент Петро Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

Сьогодні, 2 березня, Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько $47 млн.