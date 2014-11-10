Російські ЗМІ вже стверджують, що українці незабаром перейдуть на латиницю

Російські ЗМІ стверджують, що українці незабаром перейдуть на латиницю.

Учора агентство ТАСС опублікувало новину про святкування Дня української мови у Львові, де в рамках святкових заходів вже нібито обговорюють перехід української мови на латинський алфавіт. Журналісти стверджують, що ініціатори ідеї таким чином прагнуть підкреслити приналежність української нації до Європи. "Мешканці Львова впевнені, що рано чи пізно українська мова перейде на латиницю", - наголошує агентство.

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Трохи згодом російський телеканал Lifenews, добре відомий своїми неправдивими сюжетами про Україну, у новому відео розповів, що Україна в угоду Європейському союзу незабаром збирається змінити кириличний алфавіт на латиницю. В якості експерта телеканал запросив до студії психолінгвіста Дмитра Петрова. Він зазначив, що технічно перевести українську мову на латиницю цілком реально, однак такі реформи можуть внести певний культурний розкол в українську націю.