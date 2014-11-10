Журналісти показали відео, як росТВ знаходить свідків про "рабів" для Нацгвардії

Журналістка Тетяна Крисова, яка видає себе за російську журналістку, намагається з'ясувати за що українці недолюблюють російські ЗМІ.

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Вона підходить з питанням до перехожих і кожен раз представляється співробітником різних російських ЗМІ. "Я з російськими каналами не спілкуюся", - відповіла жінка, до якої підійшла журналістка. Однак потім жінка не витримала і сказала: "Ви вбивці. Ваш Путін і ваша армія". Після чого попросила журналістку піти і гидливо плюнула.

Далі журналістка підійшла до молодої пари і представилася співробітником Life news. Почувши це, молодик вигукнув, що журналістці не можна перебувати в Україні. "Вам же не можна тут працювати, ви ж заборонені", - сказав він.

Біля парку Шевченка журналістка підійшла до жінки, яка прибирала тротуар, з проханням прокоментувати ситуацію. На що жінка відповіла: "Йдіть зі своїм Путіним". Після чого відвернулася від так званої російської журналістки.

Після цього Тетяна Крисова вже на Хрещатику підійшла до чоловіка і запитала чи можна на нього надіти георгіївську стрічку, і щоб він сказав що любить російське телебачення, на що чоловік відповів: "Ніколи в житті", і почав пояснювати журналістці за що українці не люблять російські ЗМІ.

Потім журналістка підійшла до нетверезого чоловіка, який за 50 грн погодився сказати, що він поважає російське телебачення і на камеру заявив, що воно найоб'єктивніше в світі.