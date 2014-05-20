Затримані журналісти LifeNews зізналися, що їхали в Україну знімати терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

«Вони зізнались в тому, що в'їхали на територію України не як журналісти, вони, до речі, приїхали на територію України без посвідчень. На кордоні вони сказали, що мета їх візиту - відвідання концерту”, - сказала Остапенко.

Читайте такожЗатримані в Краматорську "журналісти" були частиною терористичної групи - РНБО

При цьому вона зазначила, що реальна мета візиту журналістів - про що вони і заявили слідчим і підписали протоколи допиту - полягала в тому, щоб приїхати у Слов'янськ і супроводжувати терористів, відповідним чином висвітлюючи їхню діяльність.

За її словами, затриманим російським журналістам наразі ще не висунуто обвинувачень, але слідчі продовжують з ними працювати.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони України, 18 травня українські військові в ході спецоперації затримали групу терористів, які готувалися обстріляти військовий аеродром у Краматорську з переносного зенітного ракетного комплексу, і російських журналістів, які знімали їх дії.

Пізніше заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар заявила, що затримані біля Краматорська російські журналісти є частиною терористичних груп.

«Так звані «журналісти» LifeNews Олег Сидякін і Марат Сайченко є яскравим прикладом сприяння тероризму через інформаційний супровід. Вони не просто одержують відео, ці «журналісти» супроводжують терористичні групи і знімають напади на українських військових. Де-факто, вони є частиною терористичних груп», - підкреслила Сюмар.

Сюмар зазначила також, що висновки щодо Сидякіна і Сайченка зараз готують відповідні українські правоохоронні органи.