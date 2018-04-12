Україна офіційно вийде з СНД - Порошенко

Також президент вважає за необхідне закриття українського представництва при відповідних інституціях у Мінську.

Президент Петро Порошенко пропонує підготувати спільно з урядом пропозиції щодо офіційного припинення участі України у статутних органах СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу на відкритті 11-го Київського безпекового форуму.

«З огляду на те, що Україна ніколи не була членом СНД та відмову цієї структури засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували пропозиції щодо офіційного припинення нашої участі у статутних органах СНД, рівно як і остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях у Мінську», - заявив Порошенко.

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Водночас, президент зазначив, що має бути інвентаризована вся договірно-правова база, укладена Україною в рамках СНД, на предмет відповідності національним інтересам держави.

«Користуючись нагодою, закликаю і наших іноземних партнерів переглянути договірні зобов’язання з РФ, передусім на предмет чутливих сфер співпраці», - додав Порошенко.