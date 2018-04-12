Порошенко запропонує Раді припинити дію окремих положень Договору про дружбу з РФ

Президент підкреслив, що через відмову Кремля припинити агресію проти України окремі статті договору стали «одіозними анахронізмами».

Президент Петро Порошенко заявляє, що анонсує внесення до Верховної Ради законопроекту про негайне одностороннє припинення дії окремих положень Договору про дружбу між Україною та Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу на відкритті 11-го Київського безпекового форуму.

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«Незважаючи на всі наші зусилля, як і зусилля міжнародного співтовариства, агресія Росії проти України триває й досі», - зазначив Порошенко.

«В цих умовах наступним кроком буде внесення мною до українського парламенту проекту закону про негайне одностороннє припинення дії окремих положень Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією у частині, в якій дія цього Договору не сумісна з національними інтересами держави та реалізацією нашого права на самооборону», - додав президент.

Порошенко підкреслив, що через відмову Кремля припинити агресію проти України окремі статті договору стали «одіозними анахронізмами».

При цьому, за словами президента, для України важливими є договірні положення, в яких сторони «поважають територіальну цілісність одна одної та підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів».

Порошенко підкреслив, що відповідно до норм міжнародного права ці положення Договору залишаються чинними незалежно від майбутнього анулювання Радою її окремих положень.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України підготувало різні пропозиції щодо Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією, серед яких передбачається можливе його призупинення частково або повністю, або ж навіть його денонсація.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що Україна має визначитись щодо подальшої долі Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Російською Федерацією до жовтня-листопада цього року.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн 31 травня 1997 року.

Держави офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і повагу територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.