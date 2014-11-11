Меркель вважає ситуацію в Україні одним з найважливіших питань саміту G20

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко відзначив, що останні події свідчать про фактичну відмову від виконання Мінських домовленостей з боку представників так званих "ЛНР" і "ДНР", а також про відсутність прогресу у виконанні цих домовленостей Росією.

Меркель відзначила, що Мінські домовленості мають виконуватися сторонами в повному обсязі. Вона також запевнила, що ситуація в Україні стане одним з найважливіших питань під час саміту "Великої двадцятки" в австралійському Брісбені, що відбудеться 15-16 листопада.

Читайте такожПорошенко і Байден скоординували позиції перед самітом G20Також співрозмовники обговорили питання гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу та питання енергетичної безпеки, підкреслюється в повідомленні.

Саміт "великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Євросоюзу не планує двосторонніх зустрічейна саміті з президентом Росії Володимиром Путіним.