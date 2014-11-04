Мінські домовленості виконувалися лише Україною та ОБСЄ - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

Президент зазначив, що Україна була і лишається твердим прихильником мирного вирішення конфлікту на сході, але, окрім ОБСЄ та України, інші підписанти Мінських домовленостей їх не виконують.

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“На жаль, інші учасники Мінських домовленостей не виконують взяті на себе зобов'язання. Це стосується як режиму припинення вогню, як створення буферної зони, як чітких зобов'язань негайного звільнення всіх заручників, відведення важкої артилерії, перекриття українсько-російського державного кордону і встановлення українського контролю над цією ділянкою кордону. По жодному з цих напрямків не було жодного прогресу”, - наголосив Порошенко.