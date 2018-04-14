Спецоперація США у Сирії: як в Україні відреагували на ракетні удари

РНБО, МЗС і деякі українські депутати підтримали спільну операцію США, Великобританії та Франції в Сирії.

Українські політики заявили, що це адекватна відповідь на застосування хімічної зброї режимом Башара Асада у Сирії.

Зокрема, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Турчинов назвав військові удари США та союзників по об’єктах в Сирії професійною та адекватною реакцією у відповідь на застосування хімічної зброї військами Башара Асада.

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У "Твіттері" Турчинов написав, що американські військові та їхні союзники, завдавши точкових ударів по сирійських військових об’єктах, "продемонстрували свою професійну та адекватну реакцію на використання хімічної зброї режимом Асада".

Також Турчинов зазначив, що агресивні заяви та попередження Кремля не змогли зупинити справедливого покарання для режиму Асада.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) також висловили солідарність зі США, Францією та Британією щодо Сирії. Там зазначили, що Україна підтримує дії союзників у відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї в сирійському місті Дума, яке призвело до численних жертв серед мирного населення.

"Звертає на себе також увагу цілеспрямована підтримка злочинів Дамаска з боку кремлівського режиму, який своїми діями, у тому числі в Раді Безпеки ООН, послідовно унеможливлює вирішення конфлікту у Сирії відповідно до статуту ООН", - йдеться у заяві відомства.

Дії США і союзників також підтримали депутат Ірина Фріз та лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Підтримую спільну операцію США, Великобританії та Франції в Сирії. Рішуча військова відповідь - єдиний шлях боротьби з порушеннями міжнародного права та Міжнародної конвенції щодо заборони використання хімічної зброї. Кожен, хто обрав для себе шлях порушення цивілізованого співіснування, демократичного розвитку та поваги до прав та свобод людини, має усвідомлювати своє невідворотнє покарання", - написала Фріз на своїй сторінці в соцмережі.

У свою чергу Яценюк підкреслив, що удар США "є правильною відповіддю на злочини проти невинних людей". Також політик зазначив, що "це - також чіткий сигнал президенту Путіну, який готується до своєї кривавої інавгурації".