На думку секретаря РНБО, навіть дії Росії не змогли зупинити справедливого покарання для режиму Асада.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов назвав військові удари США та союзників по військових об’єктах в Сирії професійною та адекватною реакцією у відповідь на застосування хімічної зброї військами Башара Асада.

Про це Турчинов заявив у Twitter.

«Американські військові та їхні союзники, завдавши точкові удари по сирійських військових об’єктах, продемонстрували свою професійну та адекватну реакцію на використання хімічної зброї режимом Асада», - написав секретар РНБО.

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Також Турчинов зазначив, що агресивні заяви та попередження Кремля не змогли зупинити справедливого покарання для режиму Асада.

Як повідомляв УНІАН, США, Велика Британія та Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. До таких дій союзники вдалися після того, як армія Асада вкотре застосувала хімічну зброю, в результаті якої загинули цивільні люди.

На підтримку дії союзників уже виступили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Європейської Ради Дональд Туск.

Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив про готовність продовжувати здійснювати заходи проти режиму Асада в разі появи нових хімічних атак проти цивільних громадян.