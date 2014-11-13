Сьогодні учасники коаліційних переговорів розглянуть конституційну та судову реформу

Сьогодні учасники консультацій щодо створення парламентської коаліції розглядатимуть конституційну та судову реформу, а також питання парламентських та місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед початком консультацій повідомив представник “Народного фронту” Леонід Ємець.

За його словами, розглядатиметься питання реформування правоохоронних органів, а також питання децентралізації органів місцевого самоврядування.

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У свою чергу, представник “Батьківщини” Сергій Соболєв зазначив, що сьогодні об 11.00 почала працювати робоча група, яка займається питанням змін до Конституції щодо судочинства, а також інших конституційних змін, зокрема зняття недоторканності з депутатів, суддів і президента України.

“Я думаю, що ми зараз почуємо результати роботи групи, яка сьогодні до нас засідала”, - додав він.