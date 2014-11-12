Оприлюднені принципи формування нової коаліції в Раді
Учасники коаліційних переговорів від 5 політичних сил, які подолали 5-відсотковий бар'єр, погодили протокол, який передбачає принципи формування коаліції і уряду.
Згідно з текстом протоколу, оприлюдненим 11 листопада, суб'єкти переговорів погодили, що коаліційна угода міститиме три розділи: загальні засади (принципи), регламент діяльності коаліції, напрями діяльності (зміст реформ: короткострокові (пріоритетні) і середньострокові), повідомляє 5 канал.
Згідно з документом, коаліційна угода становитиме основу для програми діяльності майбутнього уряду.
Щодо членства у майбутній коаліції у протоколі зазначено, що до участі в коаліції (яку формують "Народний фронт", "Блок Петра Порошенко" і "Самопоміч") запрошені також Радикальна партія Олега Ляшка та партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
"Членами майбутньої коаліції не можуть бути представники політичного об'єднання "Опозиційний блок" і депутати, які голосували за "диктаторські закони 16 січня", - зазначено в протоколі.
Крім того, під час консультацій учасники переговорів вилучили з документа пункт, який передбачає, що позафракційні депутати можуть бути учасниками коаліції лише згідно з окремим рішенням ради коаліції. Такі депутати не входитимуть до ради коаліції.
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Як пояснила журналістам учасниця переговорів, кандидат у депутати від "Народного фронту" Вікторія Сюмар, для того, щоб позафракційні депутати могли увійти до коаліції, їм необхідно вступити в одну з фракцій-учасниць коаліції.
Крім того, протокол передбачає, що керівними органами коаліції є збори коаліції та рада коаліції.
Від кожної фракції до складу ради коаліції входить три представники, один з яких має бути головою фракції.
Кожна фракція в раді коаліції має один голос.
"Рада коаліції ухвалює рішення 3/4 голосів. Має бути визначений перелік питань, рішення за яких ухвалюється консенсусом", - зазначено в документі
Щодо принципу формування складу Кабінету Міністрів у протоколі передбачено: "Прем'єр-міністр формує склад уряду на підставі консультацій з парламентською коаліцією і несе персональну відповідальність за його роботу. Особи не можуть бути призначені на посади за квотним принципом".
Крім того, документ передбачає, що міністри самі підбирають собі заступників.