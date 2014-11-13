Бойовики готують наступ на Донбасі за трьома напрямками - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"На сьогоднішній день у нас зафіксовано три головні напрямки: Луганський, Дебальцевський і Донецькі напрямки", - сказав Лисенко.

За його словами, також розглядається з точки зору небезпеки Південний напрямок, хоч там зараз не спостерігається інтенсивності вогню з боку бойовиків. Проте, як зазначив Лисенко, там іде регулярне накопичення військ, а також постійне проведення з боку противника повітряної розвідки.

Лисенко пояснив, що на Донецькому напрямку одним із стратегічних об’єктів для терористів є аеропорт Донецька, злітна смуга якого, незважаючи на постійні бойові зіткнення, досі здатна приймати літаки, а отже, аеропорт може стати базою для накопичення техніки і живої сили. Крім того, зазначив Лисенко, Дебальцеве - дуже потужний залізничний вузол, захопивши який, можна перекидати додаткові сили з території РФ, з Луганщини через неконтрольовані українськими прикордонниками ділянки українсько-російського кордону.

Читайте такожОБСЄ зафіксувала рекордний рух людей у камуфляжі через українсько-російський кордон

На запитання, коли може розпочатися наступ з боку терористів, Лисенко відповів: "Дуже багато інформації було про можливі дати наступу російських угруповань... Ми не можемо спрогнозувати, коли, але ми розуміємо ступінь агресії і повинні бути готові (і готові) до відсічі завжди".

Також Лисенко зазначив, що орієнтовна кількість зосередженої на сході України живої сили і техніки противника відома і перебуває в розпорядженні вищого керівництва держави для вжиття відповідних заходів.