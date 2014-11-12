Росія заявила про плани створити масштабне угруповання військ в окупованому Криму

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби та інформації Міноборони, про це глава відомства заявив на засіданні колегії військового відомства.

«Військово-політична обстановка на Південно-Західному стратегічному напрямі залишається складною. Багато в чому це пов'язано з ситуацією, що склалася в Україні, нагнітанням антиросійських настроїв з боку НАТО і збільшенням іноземної військової присутності в безпосередній близькості від наших кордонів», - сказав він.

«У цих умовах одним із пріоритетних завдань є формування повноцінного і самодостатнього міжвидового угруповання військ на Кримському півострові», - заявив Шойгу.

За його словами, аналіз можливого розвитку подій диктує необхідність підтримки військ Південного військового округу в готовності забезпечити «військову безпеку країни та її союзників на Південно-Західному стратегічному напрямі».

Крім цього, Шойгу заявив, що в обстановці, що склалася, РФ «вимушена» забезпечувати військову присутність в західній частині Атлантичного і в східній частині Тихого океанів, в акваторії Карибського басейну і Мексиканської затоки, а також вести повітряну розвідку діяльності збройних сил іноземних держав і морських комунікацій із застосуванням літаків дальньої авіації.

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У зв'язку з цим, як відзначив глава російського військового відомства, «планами навчально-бойової підготовки частин дальньої авіації ВПС Росії передбачені польоти літаків уздовж кордонів Російської Федерації та над акваторією Північного Льодовитого океану».

Шойгу заявив, що при виконанні цих завдань в частинах дальньої авіації істотно збільшилися тимчасові параметри бойового чергування і польотів авіації впродовж року, що «вимагає забезпечення заданого рівня справності авіатехніки стратегічної авіації».

«Мною затверджено план заходів щодо підвищення справності авіатехніки дальньої авіації, який передбачає її ремонт і сервісне обслуговування на підприємствах промисловості», - сказав Шойгу, додавши, що про стан авіатехніки дальньої авіації, наявні проблеми і шляхи їх вирішення доповість на колегії головнокомандуючий ВПС Росії.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.