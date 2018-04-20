Мільйони доларів за голосування: Онищенко розповів про те, хто "підгодовував" Ляшка

За словами Онищенка, Ляшко вимушено вдає з себе на публіці опозиційного діяча, хоча за фактом працює в команді президента.

Олігарх-утікач і нардеп Олександр Онищенко розповів про Радикальну партію Олега Ляшка, яка діє на догоду інтересам президента.

Про це йдеться в його книзі "Петро П'ятий", черговий уривок з якої опублікувало видання "Страна.ua".

Як зазначає Онищенко, Олег Ляшко є технічним проектом олігархів. "Причому не особливо розбірливий у зв'язках. Замовляє музику для Ляшка той, хто платить - ні більше, ні менше", - пише автор. "Зверніть увагу, коли Ахметов тримав дистанцію з Порошенко, лідер радикалів був більш розкутий в критиці, проте риторика його значно змінилася після того, як Ахметов вступив у партнерство з президентом", - додає Онищенко.

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При цьому нардеп зазначає, що зараз у Ляшка "важкий період". "Він вимушено вдає з себе на публіці опозиційного діяча, хоча за фактом працює в команді президента. Користуючись послугами Ляшка, Петро Олексійович тепер активно "мочить" свого головного політичного конкурента - Юлію Тимошенко. Юлія Володимирівна красномовно висловилася з цього приводу: "Якщо Порошенко хоче зі мною боротися, хай не посилає до мене своїх бобиків і чихуахуа", - йдеться в книзі Онищенка.

Біглий нардеп зізнається, що він теж "підгодовував" Ляшка. "Власне, хто цього не робив! З Радикальною партією у мене була операція по депутату Сергію Мельничуку, колишньому командиру "Айдара". Мельничук вступив у конфлікт з радикалами, за чиєю квотою пройшов у Раду, і вирішив вийти з фракції. Коли про це стало відомо, ми домовилися, що він перейде в "Волю народу", де якраз не вистачало одного депутата. В той момент я був відповідальним за голосування групи і мені потрібен був голос. Щоб легко "скинути" Мельничука, без додаткового скандалу і шуму, Ляшко попросив у мене один мільйон доларів - компенсацію за мовчання" - розповідає Онищенко.

Також нардеп-утікач згадав, як Ляшко хотів 10 мільйонів доларів за голосування його фракції з призначенням на посаду генерального прокурора Віктора Шокіна.

"Ми пропонували два мільйони і пояснювали, що інших розцінок давно вже немає. Але він упирався і стояв на своєму. Торги тривали довгий час, але в підсумку нам вдалося знайти більш лояльних депутатів, які погодилися голосувати за Шокіна за менші, ніж вимагали радикали, гроші. Коли ми заручилися підтримкою інших депутатів, то очікувано послали Ляшка к чорту лисому, і йому це чомусь не сподобалося. Коли Ляшко зрозумів, що втратив два мільйони на рівному місці, він вискочив на парламентську трибуну і почав качати істерику про змову Порошенка з регіоналами і про те, що Шокін буде обслуговувати банду Януковича, як тільки його призначать генпрокурором", - розповів Онищенко.