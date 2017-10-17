Брехуни, чихуахуа та "бобики" президента: Ляшко і Тимошенко обмінялися люб'язностями на погоджувальній раді (відео)

На засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та "радикал" Олег Ляшко обмінялися образливими порівняннями.

Як передає кореспондент УНІАН, Ляшко заявив, що Тимошенко разом з колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком нібито вивезла в офшори 200 млн доларів. Також Ляшко звинуватив лідера "Батьківщини" у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, який мав би повернутися в Україну і "постати перед судом за 3 млрд вкрадених на нафтогазових скважинах" коштів.

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У відповідь Тимошенко зазначила, що всі президенти України, в тому числі Віктор Янукович, намагалися "принизити її ім’я". Тимошенко зауважила, що було безліч розслідувань щодо неї, але "нічого категорично не знайшли". "І якщо Порошенко зараз хоче зі мною боротися, і якщо Порошенко хоче мене і моє ім’я політично принижувати, хай виходить самостійно проти мене і бореться, а не через своїх чихуахуа. Треба просто президенту боротися своїми руками, а не за допомогою бобиків, які тявкають за його вказівкою", - сказала вона.

Вона зазначила, що й надалі "служитиме Україні, незважаючи на балаболів, які працюють на владу".

Раніше лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що має намір балотуватися на посаду президента України на наступних виборах.