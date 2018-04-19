Ніс був залитий кров'ю: Нардепи Мельничук і Лінько влаштували бійку після телеефіру (фото, відео)

Мельничук намагався вдарити Лінько ще під час ефіру, але ведучий не дав цього зробити. Після ефіру Мельничук все-таки зустрів Лінько і вдарив біля сцени.

Позафракційний народний депутат Сергій Мельничук розбив до крові ніс колишньому колезі по фракції Радикальної партії Олега Ляшка Дмитру Ліньку. Інцидент стався після ефіру на телеканалі NewsOne.

Конфлікт почався через виключення Мельничука з фракції Радикальної партії, повідомляє сайт телеканалу.

Мельничук намагався вдарити Лінько ще під час ефіру, але ведучий не дав цього зробити. Після ефіру Мельничук все-таки зустрів Лінька і вдарив біля сцени. Щойно вони вийшли з ефіру - сталася бійка.

Лінько зазначив, що заяву писати не буде, а ніс, швидше за все, зламаний. Він зробить все, щоб Мельничук відповів за законом. "Ну, а поки я додому - спати", - сказав він.

Зазначимо, Сергія Мельничука виключили з фракції Радикальної партії ще 5 лютого 2015 року. Як пояснили радикали, "Мельничук був виключений за дії, що дискредитують депутата".

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