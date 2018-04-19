Ніс був залитий кров'ю: Нардепи Мельничук і Лінько влаштували бійку після телеефіру (фото, відео)

08:47, 19 квітня 2018
Політика
3042
Сайт newsone

Конфлікт почався через виключення Мельничука з фракції Радикальної партії, повідомляє сайт телеканалу.

Сайт newsone

Мельничук намагався вдарити Лінько ще під час ефіру, але ведучий не дав цього зробити. Після ефіру Мельничук все-таки зустрів Лінька і вдарив біля сцени. Щойно вони вийшли з ефіру - сталася бійка.

Лінько зазначив, що заяву писати не буде, а ніс, швидше за все, зламаний. Він зробить все, щоб Мельничук відповів за законом. "Ну, а поки я додому - спати", - сказав він.

Сайт newsone

Зазначимо, Сергія Мельничука виключили з фракції Радикальної партії ще 5 лютого 2015 року. Як пояснили радикали, "Мельничук був виключений за дії, що дискредитують депутата".

Як повідомляв УНІАН, раніше два нардепа побилисячерез скандальні "поправки Лозового" в КПК.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бійка#нардепи