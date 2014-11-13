Сили АТО знищили близько 20 бойовиків і 10 одиниць техніки біля Горлівки
18:28, 13 листопада 2014Політика
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Сили АТО знищили близько 20 бойовиків і 10 одиниць озброєння і військової техніки біля Горлівки.
REUTERS
Про це на сторінці в соцмережі повідомляє прес-центр АТО. "Неподалік від Горлівки артилерійські підрозділи сил АТО завдали вогневого удару по скупченню бандитів, які планували атакувати населений пункт Дзержинськ", - йдеться в повідомленні.
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В прес-центрі АТО зазначили, що "за підтвердженою інформацією внаслідок вогневого нальоту знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки до 20 бандитів", - йдеться в повідомленні.
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