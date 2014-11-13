Експерт: за час АТО загинули 40 спецназівців з елітних підрозділів

Про це повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

Читайте такожЗа час АТО загинуло 60 прикордонників

"У цій війні вже загинуло 40 спецназівців і переважна більшість з них була застосована не за призначенням, а як піхота. Це питання дуже проблемне, і вважаю, що таким способом ми можемо втратити елітні підрозділи, тому що підготовка кожного з таких фахівців - це понад 20 років", - сказав експерт.