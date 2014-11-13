Експерт: за час АТО загинули 40 спецназівців з елітних підрозділів
11:48, 13 листопада 2014Політика
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За час проведення АТО загинули 40 спецназівців з елітних підрозділів.
REUTERS
Про це повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.
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"У цій війні вже загинуло 40 спецназівців і переважна більшість з них була застосована не за призначенням, а як піхота. Це питання дуже проблемне, і вважаю, що таким способом ми можемо втратити елітні підрозділи, тому що підготовка кожного з таких фахівців - це понад 20 років", - сказав експерт.
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